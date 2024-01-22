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Arjantin Devlet Başkanı İsrail'e Yakın Zamanda Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı İsrail'e Yakın Zamanda Ziyarette Bulunacak

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İsrail'e resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı. Ziyaret tarihi henüz netleşmese de yakın zamanda gerçekleşeceği teyit edildi. Devlet Başkanı Milei, İsrail temaslarının ardından İtalya'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında köklü değişikliklere gideceğini ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini belirtmişti.

Arjantin Devlet Başkanı İsrail\'e Yakın Zamanda Ziyarette Bulunacak
22.01.2024 - 23:57,
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin "yakın zamanda" İsrail'e resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Milei'nin İsrail ziyareti tarihinin netleşmediğini ancak "yakın zamanda" yapılacağının teyit edildiğini belirtti.

Adorni, İsrail temaslarının ardından Devlet Başkanı Milei'nin, İtalya'ya da bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Milei, en son İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) temaslarda bulunmuştu.

Milei'nin İsrail politikası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 100. gününde X'ten paylaşımda bulunan Milei, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" kapsamında hareket ettiğini vurgulamıştı.

Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.

Devlet Başkanı Milei, seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti.

Kaynak: AA
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