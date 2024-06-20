Arjantin Devlet Başkanı Milei, İspanya'ya ödül almak için gidiyor

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Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya'nın sol görüşlü Başbakanı Pedro Sanchez'e hakaret içerikli söylemlerinden dolayı tarihteki en büyük diplomatik krizini yaşadıkları İspanya'ya ödül almak için gidecek.

Milei, İspanya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ni kapsayan Avrupa turuna yarın başlıyor. İspanya'da aşırı sağcı bir kurum olarak bilinen Juan de Mariana Enstitüsünden ödül almak üzere yarın sabah Madrid'te olacak Milei, devlet başkanı olmasına rağmen protokol gereği verilmesi gereken güvenlik ve lojistik gibi hizmetlerden asgari düzeyde yararlanacak.

Arjantin Devlet Başkanı olarak ilk kez geçen mayıs ayında aşırı sağcı Vox partisinin mitingi için Madrid'i ziyaret eden Milei, o ziyarette olduğu gibi şimdi de İspanya hükümetinden hiçbir yetkili ve İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşme yapmayacak. Milei'nin sadece Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı olan sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) İsabel Ayuso ile ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Arjantin'de 10 Aralık 2023'de devlet başkanı seçilen 53 yaşındaki Milei, Madrid ziyaretinden önce ülkesinde yaptığı son açıklamalarda da İspanya Başbakanı Sanchez'i sert bir dille eleştirdi.

Milei, 17 Haziran'da verdiği röportajda, Sanchez için "alçak" ifadesini kullanarak, " Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro gibi Sanchez'in de otoriter sosyalizm ile ülkesini yönettiğini ve İspanyolları açlığa sürüklediğini" iddia etti.

Almanya ile de kriz yaşayan Milei'nin Scholz görüşmesi kısaltıldı

Diğer yandan Milei'nin İspanya'dan sonra 22-23 Haziran'da Almanya'ya yapacağı ziyaretin programı da bu ülke ile başlayan yeni bir krizden dolayı değiştirildi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Milei-Scholz ikili görüşmesinin sadece heyetlerarası "kısa bir çalışma görüşmesi" şeklinde olacağını, önceden açıklanan ortak basın toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Almanya hükümeti, programdaki değişikliğin gerekçesini açıklamadı. Basında yer alan iddialarda, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in Arjantin Devlet Başkanı'nın, Sanchez'in eşi hakkında daha önce sarf ettiği sözlerini "hoş değil" diyerek yorumlamasından sonra Milei'nin talebiyle bazı iptallerin olduğu belirtildi.

Milei'nin Avrupa'daki son durağı ise 24 Haziran'da Çek Cumhuriyeti olacak.

İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik kriz

İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanıyor. Kriz, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki 'Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız' dedim ama oldu." sözleriyle başlatmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı. Açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." denilmişti.

Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Milei'nin İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi. Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini ve bu durum için 5 gün düşündüğünü" ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu" savunarak, Sanchez'den "her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini" belirtmişti.