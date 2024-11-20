Arjantin UNIFIL'den Çekildi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Arjantin'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) çekildiğini bildirdi.

BM'nin New York merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Lacroix, Arjantin'in Lübnan'da saldırılara maruz kalan UNIFIL'den çekildiğini belirtti.

Lacroix, ayrıca Buenos Aires yönetiminin bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Öte yandan, UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti de basın toplantısında, Arjantin'in "personelinden geri dönmelerini istediğini" doğrulayarak UNIFIL'den ayrılma nedenleri hakkında yorum yapmadı.

BM'nin sitesinde yer alan verilere göre, Arjantin'in Lübnan'da toplam 3 personeli bulunuyor.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 ayrı saldırı yaşandığını ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, daha önce de defalarca UNIFIL askerlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.