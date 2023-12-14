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Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri oturumu engelledi - Son Dakika
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Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri oturumu engelledi

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, Meclis tüzüğündeki değişiklikler ile bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu engelledi. Gerginlik, önceki oturumlardaki gerilimlerden ötürü Meclis çalışmalarından uzaklaştırılan milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'na girme girişimi ve bunu engellemek isteyen Meclis Güvenlik Biriminin çalışanları arasında başladı. Yaşanan kargaşada, Genel Kurul Salonunun kapısının camları kırıldı.

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri oturumu engelledi
14.12.2023 - 14:46,
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Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, Meclis tüzüğündeki değişiklikler ile bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu engelledi.

Gerginlik, önceki oturumlardaki gerilimlerden ötürü Meclis çalışmalarından uzaklaştırılan milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'na girme girişimi ve bunu engellemek isteyen Meclis Güvenlik Biriminin çalışanları arasında başladı. Yaşanan kargaşada, Genel Kurul Salonunun kapısının camları kırıldı.

Önceki oturumlarda, Meclis çalışmalarını engelleyen 13 milletvekili hakkında 10 günlük uzaklaştırma kararı uygulanıyor.

Daha önce de farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, bugün de sis bombası atarak oturumu engelleme girişimlerinde bulundu.

Yaklaşık 8 dakika süren oturumda, Meclis tüzüğündeki değişiklikler, 140 sandalyeli Meclisten 74 milletvekilinin "evet" oyuyla onaylandı.

İktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) tarafından son dönemde Mecliste yaşanan gerginlikler nedeniyle önerilen değişiklikler kapsamında en fazla 10 gün uzaklaştırma kararı alınabilen tüzüğe, 30 ve 60 gün uzaklaştırma cezası da eklendi.

Hiçbir Meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, oturum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalefetin görevini tam bir başarıyla tamamladığını vurguladı.

Arnavutluk ile İtalya arasındaki anlaşmanın onaylanma süreci askıya alındı

Bugünkü oturumda, Arnavutluk ile İtalya arasında 6 Kasım'da imzalanan "göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi" anlaşmasının da görüşülmesi bekleniyordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, anlaşmanın incelenmesine karar vererek onaylanma sürecini askıya aldı.

Muhalefet milletvekilleri, varılan anlaşmada "tam bir şeffaflık eksikliği" olduğunu savunuyor.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin oturumu 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Muhalefet milletvekilleri, daha önce de bakan ve Meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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