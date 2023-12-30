 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha ev hapsine çarptırıldı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, eski Başbakan Sali Berisha'yı ev hapsi cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha önce verilen adli kontrol şartı ve ülkeden çıkış yasağı önlemlerini ev hapsine dönüştürdü. Berisha'nın avukatları itiraz hakkını kullanabilecek. Berisha, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak hakkında açılan davaya katılmadı.

Arnavutluk\'ta eski Başbakan Sali Berisha ev hapsine çarptırıldı
30.12.2023 - 18:35,
Abone Ol

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Başbakan Sali Berisha'yı ev hapsi cezasına çarptırdı.

Mahkeme bugünkü duruşmada Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığının (SPAK) Berisha hakkında daha önce verilen "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önlemlerinin ev hapsi cezasına dönüştürülmesine hükmetti.

Karara ilişkin itiraz, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesine yapılabilecek.

Berisha duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Eski Başbakan Berisha hakkındaki dava

GJKKO, 20 Ekim'de eski Başbakan Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" vermişti, ancak Berisha bu talebe uymamıştı.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için yolsuzluk ve para aklama suçundan önce gözaltı, ardından da ev hapsi kararı vermişti.

SPAK ise bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani Futbol Kulübü" ve "Partizani Spor Kulübü'nün" saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.

SPAK 12 Aralık'ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması/ev hapsi" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı göndermişti. Talep 21 Aralık'ta Meclis'te onaylanmıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu.

25 Nisan 2021'de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tiran, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta eski Başbakan Sali Berisha ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement