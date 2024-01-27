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Arnavutluk-Türkiye Medya Forumu Tiran'da düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk-Türkiye Medya Forumu Tiran'da düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde düzenlenen 'Arnavutluk-Türkiye Medya Forumu'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, iki ülke basın mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Atay, Arnavutluk medyasının iki ülke ilişkilerini geliştiren ve yardımcı olan bir çizgide olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefinin olduğunu vurguladı. Forumda, gazeteciler işbirliğini artırmanın yolları ve gerçeklerin doğru yansıtılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Arnavutluk-Türkiye Medya Forumu Tiran\'da düzenlendi
27.01.2024 - 16:15,
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde "Arnavutluk- Türkiye Medya Forumu" yapıldı.

Başkentte bir otelde düzenlenen forumda konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, iki ülke basın mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Forumu düzenleyen YEE'ye teşekkür eden Atay, "İki ülke ilişkilerinin gelişmesinde medyanın önemli bir rolü var. Görebildiğimiz kadarıyla Arnavutluk medyası, iki ülke ilişkilerini geliştiren ve bize yardımcı olan bir çizgide." dedi.

Ticarette hedef 2 milyar dolar

Türk ve Arnavut halklarının yüzyıllara dayanan ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Atay, "Türkler ve Arnavutlar olarak artık akraba olmuşuz. Dolayısıyla bu ilişkilerin kıymetini bilmeliyiz. Arnavut kökenli çok sayıda Türk vatandaşı var ve aynı şekilde Arnavutluk'taki vatandaşlarımız özellikle ekonomik ve ticari ilişkilere önemli katkı yapıyor." ifadesini kullandı.

Atay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıldır devam ettiğini aktararak, "Biz, Arnavutluk'la diplomatik ilişkilerde ikinci yüzyıla girmiş bulunmaktayız ve bunu 2021'de stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. 2022'de 1 milyar dolarlık ticaret hacmini geçtik, şimdi hedefimiz bunu 2 milyar dolara çıkarmak." diye konuştu.

" Balkanlar'ın istikrarına net katkı yapan iki ülkeyiz"

Arnavutluk'taki ortak kültür mirasını TİKA projeleriyle restore ettiklerini söyleyen Atay, 200'den fazla Arnavut öğrencinin Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim aldığını ve Maarif Vakfının dünyadaki tek üniversitesinin Arnavutluk'ta bulunduğunu kaydetti.

Atay, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arnavutluk'un yaptığı çalışmalar karşısında duygulandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Arnavutluk'un doğal müttefiki olduğunu belirten Atay, "Balkanlar'ın istikrarına net katkı yapan iki ülkeyiz. İlişkilerimiz ikili, bölgesel ve uluslararası planda ortak tarihimize yakışacak şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

"Yeni medya buluşmaları yapmaya devam edeceğiz"

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, YEE olarak kültürel iletişim ve etkileşim bağlamında medya temsilcileriyle buluşmak ve iki ülke medya temsilcilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Barut, medya buluşmaları kapsamında 3. çalışmayı Arnavutluk'ta yaptıklarını belirterek, " Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' felsefesini sahada bu tür etkinliklerle icra ediyoruz. Bu felsefe kapsamında yeni medya buluşmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantılar kapsamında gazeteciler, iki ülke basını arasında işbirliğini artırmanın yolları ve gerçeklerin doğru yansıtılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Programda, Tiran YEE Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş da kurumunun Tiran'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Foruma, Türkiye'de ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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