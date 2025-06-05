Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı

05.06.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arslan, Kurban Bayramı'nın dayanışma ve kardeşliği güçlendirmesini temenni etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanmasını ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışanların, emek hareketinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Bayramların hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günler olduğunu aktaran Arslan, "Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanmasını ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

"Katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı en güçlü şekilde telin ediyoruz"

Arslan, Kurban Bayramı'nın dünyada barışın sağlanmasına vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze'de katil devlet İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve katliamı bir kez daha en güçlü şekilde telin ediyoruz. Haydut çetesi katil Netanyahu ve savaş kabinesinin tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımın hesabının sorulmasını istiyoruz.

Özellikle dünyanın yetim çocuğu olarak yalnız ve çaresiz bırakılan Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması adına HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugünde mazlum ve mağdurların yanında saf tutmaya, onların kısık seslerini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz."

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin potansiyeline ve gücüne inandıklarını, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü için mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Arslan, bayramların hakça paylaşma günleri olduğunu vurguladı.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda 600 binin üzerinde işçiyi kapsayan 2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün çalışanların ve üyelerimizin taleplerini karşılayacak şekilde biran evvel sonuçlandırılması adına tüm tarafları çözümcü bir bakış açısıyla hareket etmeye davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kurban Bayramı, Mahmut Arslan, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:12:05. #7.13#
SON DAKİKA: Arslan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.