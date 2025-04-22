Artvin'de 27 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Artvin'de hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde şüpheli bir kişi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Köyde arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), samanlığa doğru giden kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

İbraz edilen sürücü belgesinin başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemede, bu kişinin "uyuşturucu ticareti yapma", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" dahil 10 suçtan hakkında toplam 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. (35) olduğunu tespit etti.

Kişinin ibraz ettiği ehliyetin ise kardeşi M.M'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.M., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.