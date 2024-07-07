Artvin'de 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Son Buldu

Artvin'de düzenlenen ve 5 gün süren 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalin son gününde 108 boğanın katıldığı güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı. Festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde Sabri Aydın'a ait 'Karagöz' isimli boğa şampiyon oldu. Festivalin sonunda düzenlenen ödül töreniyle birlikte festival sona erdi.

07.07.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de 200 yıllık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren festivalin son gününde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Festivale toplamda 108 boğa katılırken son günde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlere Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 34 boğa katıldı.

Festival organize komitesince görevlendirilen hakemlerin gözetiminde ağırlık ve boynuz kontrolünden geçirildikten sonra arenaya çıkarak güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı.

Küçük başaltı kategorisinde Hilmi Aydın'a ait "Cumhur" isimli boğa birinci olurken, başaltı kategorisinde Hızır Sert'e ait "Doğuş" isimli boğa şampiyon oldu.

Festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde ise Sabri Aydın'a ait "Karagöz" isimli boğa 43'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin şampiyonu olarak kayıtlara girdi.

Yer bulmakta zorlananlar arenayı gören ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarından güreşleri takip ederek hem doğanın hem de güreşlerin keyfini çıkardı.

Güreşler sonrasında kazanan boğanın taraftarlarının arenaya inerek boğanın çevresinde horon oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival ödül töreni ile sona erdi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem gazetecilere, geçmişte bu arena da hem hakemlik, hem sunuculuk hem de boğa boğa sahibi olarak görev aldığını ifade etti.

Artvin Belediye Başkanı olarak ilk defa festivale ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdem, "Bu meydanda olmak benim için ayrı bir heyecan. Buna katkı sunmak ve belediye başkanı olarak burada olmak inanılmaz bir heyecan." dedi.

Festivale yoğun bir katılım gerçekleştiğini kaydeden Erdem, şöyle konuştu:

"Bugün festivalimizin finalini yaptık. İl dışından ve il içinden gelen misafirlerimiz oldu. Bu yıl daha profesyonel bir çalışma sergiledik. Şükürler olsun ki kazasız belasız festivali tamamladık. İnanılmaz bir heyecan var. Artvin'in yanı sıra diğer illerden favori boğalar Kafkasör'e geldiler. Her boğa sahibin en büyük hayali Kafkasör'de birinci olmaktır. Bu anlamda festivalimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Sabri Aydın, Artvin, Aydın, Festival, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 19:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement