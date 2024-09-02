Artvin'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Artvin\'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde meydana gelen heyelan sonucu hasar gören ev ve köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

02.09.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kenti etkileyen aşırı yağışlar sonrası merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ünsal, burada yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağanak yağışlardan etkilenen merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde meydana gelen heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak yağmur sularına kapılan bir araç sürüklenmiş ve bir ev yamaçtan düşen kayalardan hasar görmüştür. "

Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için de ekiplerin hızla bölgeye gönderildiğine işaret ederek, "Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda köy yolu kısa sürede ulaşıma açılmıştır. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmalara devam ettiğini belirten Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Cengiz Ünsal, artvin, Maden, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement