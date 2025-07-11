ASEAN'dan Ticaret ve İnsani Kriz Vurgusu - Son Dakika
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ASEAN'dan Ticaret ve İnsani Kriz Vurgusu

11.07.2025 13:50
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ASEAN, tek taraflı tarifelerin ekonomik bölünmeyi artırdığını vurgulayarak, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), tarifelere yönelik tek taraflı yaklaşımların ters etki yaptığını ve küresel ekonomik bölünmeyi artırma riski taşıdığını belirtti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Artan "küresel ticaret gerilimleri" ve uluslararası ekonomik ortamda artan "belirsizliklerin" ele alındığı bildiride, tarifelere yönelik tek taraflı yaklaşımların küresel ekonomik bölünmeyi artırma riski taşıdığına ve "ters etki" yaptığına işaret edildi.

Söz konusu durumun ayrıca ASEAN'ın ekonomik istikrar ve büyümesine zorluk teşkil ettiği kaydedilen bildiride, "Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) merkezde yer aldığı öngörülebilir, şeffaf, kapsayıcı, serbest, adil, sürdürülebilir ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sisteminin öneminin altını çizdik." ifadesi yer aldı.

İsrail ve İran'a ateşkese uyma çağrısı

İsrail ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, "Taraflara ateşkese uyma ve gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, tüm devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları uluslararası hukuk doğrultusunda barışçıl yollarla çözmeleri gerektiği vurgulanarak, "Ayrıca, silahlı çatışmalarda, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak sivillerin korunması yükümlülüğünü yineledik." şeklindeki değerlendirme paylaşıldı.

Gazze'de "derhal ve kalıcı bir ateşkes" çağrısı

Bildiride, Gazze'de kötüleşen insani duruma ilişkin ciddi endişelere işaret edilerek, "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere endişe verici sayıda can kaybına yol açan, insani yardıma, yardım malzemelerine ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin sürekli olarak kısıtlanmasına ve Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmesine neden olan sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili tarafların Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı doğrultusunda ateşkesi kabul etmesi çağırısı yapılan bildiride, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, ASEAN üye devletlerinin Gazze'ye insani yardım sağlama çabalarını takdir edilerek, tüm ASEAN üye devletleri ve dış ortaklar Gazze için yapılan yardımlara devam etmeye çağrıldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görevlerini yerine getirmesine yönelik desteğin yinelendiği bildiride, Gazze'ye sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması da dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese hızlı, güvenli, engelsiz ve sürekli insani erişimin tam olarak yeniden başlatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Bildiride, tarafları sivillerin güvenliğini sağlamaya ve uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye çağırılırken, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarına yönelik destek yinelendi.

Tarafların uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun olarak iki devletli çözümün uygulanması ve barışçıl bir çözüm bulunması için çalışmaya davet edildiği bildiride, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığına mümkün olan en kısa sürede son verilmesi için gereken yöntemleri değerlendirmesi gerektiği bildirildi.

Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli dönüşü desteklendi

Bildiride, Myanmar'daki çatışmalar ve insani krizlerden derin endişe duyulduğu ifade edilerek, sivilleri hedef alan her türlü şiddet olayı kınandı.

Üye devletlerin bölgede barışın ve istikrarın sağlanmasını desteklediği vurgulanan bildiride, Arakanlı Müslümanların ülkelerine "güvenli ve gönüllü" şekilde geri döndürülmesine yönelik çabaların olumlu karşılandığı belirtildi.

ASEAN'ın, Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki kalkınma çabalarına desteği belirtilen bildiride, depremzedelere gerekli yardımların ulaştırılması konusunda üye devletler tarafından atılan adımlar takdir edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güneydoğu Asya, Kuala Lumpur, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN'dan Ticaret ve İnsani Kriz Vurgusu - Son Dakika

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