Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Myanmar'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğindeki (ASEAN) temsilini yeniden sağlamak amacıyla "ilerleme odaklı bir yaklaşım izleme" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Filipinler ulusal basınındaki habere göre Marcos Jr., ülkesinin ev sahipliğinde başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'ın ASEAN'daki temsilini yeniden sağlamak amacıyla "ilerleme odaklı bir yaklaşım izleme" konusunda, blok ülkelerinin liderleriyle mutabık kaldıklarını kaydeden Marcos, bu adımların, "paydaşların barışı ilerletecek somut çabalarına bağlı olacağını" belirtti.

Süreçte kaydedilecek "ilerlemeye dair sorumluluğun büyük ölçüde Myanmar'ın mevcut yönetiminde" olduğunu belirten Marcos, "Onların da çaba gösterdiklerini görmemiz gerekiyor. Bu onların sorumluluğundadır." dedi.

Birlik ülkelerinin, Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplar karşısında insani yardıma öncelik verdiğini belirten Marcos, "Anlaşılması kolay ve derhal uygulamaya konulabilecek olan şey, insani yardım alanındaki destektir." dedi.

Diyalog ortamını kolaylaştırılması ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Marcos, Myanmar'ın siyasi geleceğinin "Myanmar liderliğinde ve Myanmar'ın kendi sahipliğinde" olması gerektiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi konusunda "anlaşmaya varılamadı"

Marcos, zirve marjında Güney Çin Denizi konusunda "Davranış Kuralları" (COC) başlıklı müzakereler düzenlendiğini, bu müzakerelerde olumlu bir ivme yakalandığını ve temel meselelerin çoğunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Buna karşın "nihai bir anlaşmaya varılamadığını" belirten Marcos, geri kalan çalışmaların "tartışmalı sulardaki davranışları düzenleyen kural, ilke ve normlara" odaklanacağını ve olası bir mutabakatın "tarafların, terimleri net bir dille ve ortak bir anlayışla tanımlamasına" bağlı olduğunu söyledi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Myanmar ve Malezya dahil 11 ülkeyi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.