Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret için gündeme gelen rakamları eleştiren Ergün Atalay "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil" dedi.

29.11.2024 11:50
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti. IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET RAKAMI 20'DEN FAZLA KALEMİ İLGİLENDİRİYOR

Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

"İNSANCA YAŞAMAYI MÜMKÜN KILACAK BİR RAKAM OLMALI"

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu: "Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak." Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

"YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRECEK BİR RAKAM OLMALI"

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi. Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.

Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi. Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Atalay\'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
Kaynak: AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ateş:
    Hep aynı laflar...Kuzu kuzu kabul ediyosunuz her sene.Bırak tribünlere oynamayı. 77 2 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Tiyatro başladı, ilk repliği duyduk 54 1 Yanıtla
  • Tony Montana:
    HER SENE AYNİ SENERYO AYNI YÜZSÜZLER !! 47 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Sen olmasaydın bugün asgari ücret 30000 tlydi Türk-İş başkanımısın hükümet-iş başkanımısın sen 40 4 Yanıtla
  • Emre Aytekin:
    Ulan kolpacı seni hep aynı senaryo yalandan konusuyorsun finalde kabul ediyorsun 37 2 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    hikayeden teyyare selam söyle o yare 27 0 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    1 ENFLASYON RAKAMLARI ZATEN YALAN AKLI MANTIGI OLAN BILIYOR BU DURUMU 2 YÜZDE 43 ZAM YAPSAN BİLE ZAM DEĞİL ALIM GÜCÜ ZATEN YÜZDE 43 DÜŞTÜ SENE İÇİNDE HİÇ ZAM ALMADIGIMIZ ICIN MİNİMUM YÜZDE 60 ZAM GELİRSE YÜZDE 17 ZAM YAPMIŞ OLURSUN 3 BEN NEDEN ŞUBATTA ZAMLI ALIYORUM ARALIK OCAKTA DEVLET BUTUNVERGİLERE ZAM YAPIYOR MTV OCAK AYINDA ZAMLI ODUYCEM MARKETLERİ FLN SAYMIYORUM BİLE HAK HUKUK ADALET HAK VERE BU ÜLKE DE VARSA YOKSA GARİBANA GEÇİRİN ZAMLARI ! 20 1 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    siz işinizi bilirsiniz çaktırmadan ayarlarsınız. 18 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Her yıl aynı tiyatroyu oynayıp işçiyi masada satanın da 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    konuştu sarı sendika başkanı 11 0 Yanıtla
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