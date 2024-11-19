Asgari Ücrette 30 Bin Lira Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asgari Ücrette 30 Bin Lira Talebi

Geniş Video İzle

CHP Lideri Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı. İşveren ve işçilere destek geldi.

19.11.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL AYTEKİN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni yılda asgari ücretin en az 30 bin lira olması, işverenler için de vergi indirimi ve prim desteği verilmesi çağrısına işveren ve işçilerden destek geldi. İşveren Eray Uzun, "Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır. O rahatlarsa, bizim personele vereceğimiz 30 bin lira asgari ücretse, 35 bin lira da verebiliriz. Vergi yükünün altından kalktıktan sonra elemanlarıma veririm. Onlar da bir geçim telaşında" dedi. Bir işçi de "30 bin liranın bile günlük yaşam maliyetlerini karşılayabileceğini düşünmüyorum aya vurulduğunda. 17 bin lira zaten bir insanın yaşaması için değil, ölmesi için bulunmuş bir rakam" diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti durdurunca enflasyon durmuyor, hızla artıyor. Hükümetin beklentisi olan enflasyonda zam vermek" diyerek asgari ücretin en az 30 bin lira olması, işveren için de prim desteği ile vergi indirimi yapılması gerektiği söyledi.

Özgür Özel'in asgari ücret, prim desteği ve vergi indirimi çağrısına destek veren vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Bizim gibi küçük esnaftan vergileri sonuna kadar alıyorlar"

Özel'in prim desteği ve vergi indirimi çağrısına destek veren çiçekçi esnafı Hüseyin Karaman, şunları söyledi:

"İnsanca yaşayabilmek için 27 bin TL de yetmez 37 bin TL de yetmez. Bunu herkes biliyor. Nedense basında, medyada hiçbir yerde yayınlanmıyor. Birilerine dokunuyor herhalde. İşveren de aynı, işçisi de aynı. Yaşayabilen birisi varsa çıksın ortaya 'Ben refah içerisinde rahat yaşıyorum. Tatilimi yapıyorum. Rahat yemek yiyebiliyorum' diyebilen varsa çıksın. Çalıp, çırpmadan ama. Çalıyorsa her türlü onun için yeterlidir. Vergi çok yüksek. Bizim gibi küçük esnaftan vergileri sonuna kadar alıyorlar. Ama büyükler affediliyor. Ezilen biziz. Devlet bize maaş versin biz kendi işletmemizi devlet adına daha rahat bir şekilde yaparız. Vergiden başımızı kaldıramıyoruz ki. Geçen bankadan kredi çektik, gidip vergimizi ödedik. Yüzde 20 KDV, yüzde 5 de banka kesiyor. Bunun hesabı, kitabı ortada. Bedava çalışıyoruz, sadece ayakta durmak için."

"Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır"

Özel'in 30 bin lira asgari ücret çağrısına destek veren bir başka işveren Eray Uzun ise şunları söyledi:

"30 bin olması lazım ama ben bir işverenim. O kadar çok vergi ödüyoruz ki anlatamam. Elemanlarımı da düşünüyorum. Bir taraftan da ben de zorlanıyorum. İki taraflı zor bir durumdayız. Ekonomi çok kötü durumda. Çözmeleri gerekiyor. Sadece gelsinler ve halkı bir gezsinler. Benim personellerim var ama ben de alışveriş yapıyorum. Markete gidiyorum, benim de çocuğum var. Eğitimine çok para veriyorum. Garip bir şekilde her şey çok pahalı. Asgari ücretin 30 bin olmasını isterim. Haklılar çünkü. Benim personellerim de geçinemiyor, farkındayım. Belli bir güce sahibim, onun üstüne ben de çıkamıyorum. Bütün sıkıntılar aynı aslında. Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır. O rahatlarsa, bizim personele vereceğimiz 30 bin lira asgari ücretse, 35 bin lira da verebiliriz. Vergi yükünün altından kalktıktan sonra elemanlarıma veririm. Onlar da bir geçim telaşında. Bu ülkede barınma çok pahalı. Kiralar çok fazla. 30 bin lira kira veren de var, 20 bin lira veren de var. Bu adam kaç para maaş alıyor. Ben işverenim ama kendimi düşünmüyorum. İki tarafı da düşünmek lazım."

"Karadenizli, Tayyip'in vatandaşı olarak en az 40 bin lira olmasını bekliyoruz"

Asgari ücretin en az 40 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini söyleyen bir vatandaş ise şu sözlerle iktidarı eleştirdi:

"40 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Karadenizli, Tayyip'in vatandaşı olarak en az 40 bin lira olmasını bekliyoruz. Bu rakamlarla kimse geçinemez. Geçinme şansları yok. Öyle bir durum söz konusu ki bir şey yiyeyim desen... Ben Rize'den geldim hastaneden. Şu anda 15-20 bin lira harcadım 20 günde. Bu insanlar nasıl geçinecek? Kendilerine hava hoş. Nasıl olsa para vermiyorlar."

"17 bin lira bir insanın ölmesi için bulunmuş bir rakam"

Bir başka vatandaş ise "30 bin liranın bile günlük yaşam maliyetlerini karşılayabileceğini düşünmüyorum aya vurulduğunda. 17 bin lira zaten bir insanın yaşaması için değil, ölmesi için bulunmuş bir rakam" diye konuştu.

Asgari Ücrette 30 Bin Lira Talebi
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücrette 30 Bin Lira Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari Ücrette 30 Bin Lira Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.