Aşık Veysel, Doğumunun 130. Yılında Anılıyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, doğumunun 130'uncu yılında Aşık Veysel'i deyişleriyle anıyor. 25 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek dinletide, müzisyenler Mert Kılıç, Ferhat Karaca ve Dertli Divani Aşık Veysel türkülerini, vatandaşlarla buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, doğumunun 130'uncu yılında Aşık Veysel'i anma törenine ev sahipliği yapıyor. 25 Ekim Cuma günü 18.30'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz düzenlenecek dinletide büyük ozan, ezgi ve deyişlerle anılacak.

Çamkaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek anma konserinde Dertli Divani, Aşık Veysel imzası taşıyan eserleri seslendirecek. Dertli Divani'ye, atölyeden Mert Kılıç ve müzisyen Ferhat Karaca da eşlik edecek.