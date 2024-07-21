Askeri bando Erzurum'da coşturdu - Son Dakika
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Askeri bando Erzurum'da coşturdu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı, Erzurum'da verdiği konserle vatandaşları coşturdu. Yakutiye Kent Meydanı'nda gerçekleşen konserde, birbirinden güzel marşlar ve sevilen parçalar seslendirildi. Konserde, Kıbrıs türküleri de çalındı ve söylendi. Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı konserde, bando Kıdemli Albay Murat Keskin yönetiminde, Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç tarafından seslendirildi.

21.07.2024 09:13
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Askeri bando Erzurum'da coşturdu

ERZURUM - 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı verdiği konserle vatandaşları hem coşturdu hem güzel anlar yaşattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Yakutiye Kent Meydanı'nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde konser veren 9. Kolordu Komutanlığı bandosu vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birbirinde güzel marşlar ve sevilen bir çok parçayı seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlarda katıldı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı konserde; Barış Manço'dan Aşık Veysel'e, halk müziğinden sanat müziğine ve marşlardan oluşan eserler icra edildi. Konserde iki de Kıbrıs türküsü çalındı ve söylendi. Bando Kıdemli Albay Murat Keskin yönettiği askeri bandoda eserleri Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç seslendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Askeri bando Erzurum'da coşturdu - Son Dakika

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