ASKON’dan Taşkent’te İftar Programı - Son Dakika
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ASKON’dan Taşkent’te İftar Programı

ASKON, Özbekistan'da Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı düzenledi, ilişkiler güçlendi.

24.03.2025 22:16
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı tertip etti.

ASKON Özbekistan Şubesi Başkanı Ercan Bulut'un ev sahipliğinde başkentte tertip edilen iftar programına Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve büyükelçilik mensupları, ülkede faaliyet yapan Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bulut, 1998'de kurulan ASKON'un hızlı bir şekilde yapılanmasını tamamlayarak, günümüzde Türkiye'nin 67 ilinde ve dünyanın 37 ülkesinde olmak üzere 104 ayrı noktada faaliyet yapan bir kuruluş haline geldiğini kaydetti.

Bulut, ASKON'un 10 bini aşan bireysel ve 20 bini aşan işletme üyeleriyle 15 milyar dolardan fazla ticari faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.

ASKON Özbekistan'ın şu anda genel merkez üyelik sistemiyle bu ülkede faaliyet yaptığını ve çok kısa bir zamanda yapılanmasını tamamlayarak ASKON Özbekistan Şubesi olarak resmen kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"ASKON Özbekistan olarak ana hedefimiz, Özbekistan ve Türkiye ilişkilerini hem ticari hem de kültürel anlamda en üst düzeye çıkarmak olacaktır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından hedef olarak gösterilen dış ticaret rakamlarına ulaşmak için büyük bir ağa sahip olan ASKON'un tüm imkanlarından faydalanacağız."

Büyükelçi Ulutaş da ASKON tarafından düzenlenen iftar programı vesilesiyle iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ASKON'un 30 yıla yakın süredir Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Ulutaş, ASKON'un bir buçuk milyona varan istihdam gücüyle ve en önemlisi adil ve ahlaklı ticaret hedefiyle bilişim, enerji, sağlık, hizmet gibi sektörlerde takdire şayan işler yaptığını belirtti.

Ulutaş, son yıllarda Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerinin geldiği noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluğun ikili ilişkilerde gelinen aşamada önemli payının bulunduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda ticaret ve yatırım faaliyetlerinin Özbekistan ile işbirliklerinin en önemli alanlarından olduğunu aktaran Ulutaş, şunları kaydetti:

"Özbekistan'da atılan reform ve kalkınma adımlarıyla daha değerli hale gelen mevcut yatırım ortamına tecrübelerinizle, çalışma etiğinizle ve azminizle katkı sağlayacağınıza eminim. Dost ve kardeş olan haklarımız 'kazan kazan' anlayışıyla çalıştığı sürece başarıya ulaşacağına inancım da tamdır. Bu süreçte büyükelçilik olarak kapımız sizlere her daim açık olacaktır."

Etkinlikte Büyükelçi Ulutaş, Bulut ile birlikte, davetlilerin oturdukları masaları ziyaret ederek, iş insanlarıyla sohbet etti.

Programda davetlilere ASKON'un faaliyetini yansıtan kısa bir film gösterildi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği programın sonunda Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından dua okundu.

Kaynak: AA

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