Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sahneye taşındı.
Vizyona girişinin 30. yılını kutlayan Aslan Kral filminin konseri, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde yeniden İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.
Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konser, 26 Ocak 2025'te Volkswagen Arena'da, 2 Şubat 2025'te Ankara ATO Congresium'da müzikseverlerle buluşacak.
Konserin biletleri, Bubilet'te satışa çıktı.
Son Dakika › Güncel › Aslan Kral Konseri Geliyor - Son Dakika
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