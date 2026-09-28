Astana sonbahar renklerine büründü, Cumhurbaşkanlığı Parkı ziyaretçi akını yaşadı - Son Dakika
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Astana sonbahar renklerine büründü, Cumhurbaşkanlığı Parkı ziyaretçi akını yaşadı

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Astana sonbahar renklerine büründü, Cumhurbaşkanlığı Parkı ziyaretçi akını yaşadı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da sonbahar, ağaçları sarı ve kızıl tonlara büründürerek kente renkli bir görünüm kazandırdı. Cumhurbaşkanlığı Parkı'na akın eden kent sakinleri ve turistler, güneşli günlerin tadını çıkarırken bir sakin daha fazla yeşil alan talebini dile getiriyor.

MEİRAMGÜL KUSSAİNOVA- Kazakistan'ın başkenti Astana, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek renkli manzaralar sunuyor.

Kazakistan bozkırının ortasında yükselen modern başkenti Astana, sonbaharla birlikte farklı bir görünüme kavuştu.

Kentin cadde ve parklarını süsleyen ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle başkentte adeta görsel bir şölen yaşanıyor.

Astana sakinleri ve kenti ziyaret edenler, güneşli sonbahar günlerinin tadını çıkarmak için parklara akın ediyor.

Başkentteki Cumhurbaşkanlığı Parkı sonbahar mevsiminde yoğun ilgi gören mekanların başında geliyor.

Günün farklı saatlerinde parkta yürüyüş yapan, spor yapan ve aileleriyle vakit geçiren çok sayıda kişi görülüyor.

Sarı ve kızıl renklere bürünen ağaçlar, kentin simge yapılarından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda çevresine de farklı bir atmosfer katıyor.

Astana'nın modern mimarisiyle sonbaharın doğal renklerinin bir araya gelmesi, kentte yaşayanların yanı sıra turistlere ve fotoğraf çekmek isteyenlere de çok sayıda alternatif sunuyor.

"Sonbahar Astana'ya huzur katıyor"

Astana sakini Aynur Asankızı, AA muhabirine, iş çıkışında ailesiyle birlikte sık sık parklarda vakit geçirdiğini söyledi.

Özellikle sonbahar mevsimini sevdiğini belirten Asankızı, "Süzülen gün ışığıyla ağaçların çeşitli renklere bürünmesini seyretmek insana hem huzur hem de görsel bir rahatlık sağlıyor." dedi.

Astana'nın son yıllarda daha fazla yeşil alana kavuşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Asankızı, kentteki nüfus artışına da dikkati çekti.

Asankızı, "Büyük parklarımız var ancak özellikle hafta sonları ve güzel havalarda çok kalabalık oluyor. Astana'nın nüfusu her yıl artıyor. Dolayısıyla böyle yeşil alanların daha fazla oluşturulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın genç başkenti Astana, modern mimarisi, geniş bulvarları ve simge yapılarının yanı sıra son yıllarda artan yeşil alanlarıyla da dikkati çekiyor.

Bozkır ikliminin hakim olduğu Astana'da sonbaharın serin havası, sarı ve kızıl yapraklarla kaplanan parklarla birleşerek kentin modern siluetine doğal bir dokunuş katıyor.

Kaynak: AA
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