Atalay Taşdiken, İki Yeni Sinema Filmi Projesiyle Karşımıza Çıkacak - Son Dakika
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Atalay Taşdiken, İki Yeni Sinema Filmi Projesiyle Karşımıza Çıkacak

Atalay Taşdiken, İki Yeni Sinema Filmi Projesiyle Karşımıza Çıkacak

Konyalı film yapımcısı ve yönetmen Atalay Taşdiken, Hüyük'ün Çavuş Mahallesi'nde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde iki yeni sinema filmi projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bir tanesi Türkiye'nin son 30 yılının sosyal değişimini anlatan bir hikaye, diğeri ise bir çocuk projesi olacak. Taşdiken ayrıca, çizgi animasyon üzerine olan çocuk projesinin senaryosunu tamamladıklarını ve sürekli çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

21.05.2024 14:25
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Konyalı film yapımcısı ve yönetmen Atalay Taşdiken, yakın gelecekte iki yeni sinema filmi projesi ile sinema severlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Hüyük'ün Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerden oluşan Sonsuz Şükran Köyü'nde yeni sinema projeleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşdiken, "İki tane sinema filmi hazırlığımız var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin son 30 yılının sosyal olarak biraz arka planını anlatan, Türkiye'deki değişimi anlatan bir hikaye üzerinden, bir tane de bir çocuk projesi çalışıyoruz." dedi.

Çocuk projesine ilişkin çalışmanın çizgi animasyon üzerine olduğunu ve senaryosunu bitirdiklerini dile getiren Taşdiken, "Bizim proje bitmez, sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz sezon TRT 2'de yaptığımız 'Tarihin Ruhu' diye bir belgesel programımız vardı, onu bitirdik. Tarih TV'de bir Atatürk belgeseline başladık. 'Beni Hatırlayınız' diye. Bir Osmanlı mutfağı belgeseli diyebileceğimiz, bir tarih okuması diyebileceğimiz bir mutfak programı yaptık, 'Hünkar bunları da beğendi.' " diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atalay Taşdiken, İki Yeni Sinema Filmi Projesiyle Karşımıza Çıkacak - Son Dakika

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