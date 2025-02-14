Ataşehir'de İmar Sorunları Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'de İmar Sorunları Çözülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerindeki uzun süreli imar problemlerini çözüme kavuşturmak için önemli kararlar aldı. Yeni onaylanan imar planlarıyla bölgedeki yapılaşma modernize edilecek ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulacak.

14.02.2025 14:17  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin sorunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Komisyonu'nda alınan kararlarla çözüme kavuşturuldu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, alınan kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Diğer mahallelerimizdeki imar sorunlarının da bir an önce çözüme kavuşturulması için Ataşehir Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin ilçedeki imar sorunun çözümüne yönelik ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar karşılığını veriyor. Bu kapsamda iki mahalle için daha beklenen güzel haber geldi. İBB İmar Komisyonu tarafından dün düzenlenen toplantıda, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde uzun süredir devam eden imar sorunlarının çözümüne yönelik kararlar alındı.

Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahalleleri için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 21 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylanmış ve 16 Mayıs 2024 ile 16 Haziran 2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Askı süresinde yapılan itirazlar, İBB tarafından incelenmiş ve İBB İmar Komisyonu'nun kararıyla ocak ayında sonuçlandırılmıştı. Bu gelişmenin ardından iki mahalle için bir güzel gelişme daha yaşandı. 13 Şubat 2025 tarihinde yapılan toplantı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için de beklenen kararlar alındı.

Yeni onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bölgedeki yapılaşma düzeni modernize edilecek. Plan, özellikle depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanları yaratmayı amaçlarken, ada bazlı dönüşüm modeline de olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra mahallelerdeki donatı alanlarının kamuya kazandırılması ve bölgenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Adıgüzel, karara ilişkin olarak, "İki mahallemizde de uzun yıllardır süregelen imar sorununun çözümüne bir adım daha yaklaşıldı. Diğer mahallelerimizdeki imar sorunların da biran önce çözüme kavuşturulması için Ataşehir Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlam ve sağlıklı konutlarda yaşamalarını sağlayacak düzenlemelerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Ataşehir, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de İmar Sorunları Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de İmar Sorunları Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.