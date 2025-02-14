Ataşehir'de İmar Sorunları Çözülüyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin sorunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Komisyonu'nda alınan kararlarla çözüme kavuşturuldu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, alınan kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Diğer mahallelerimizdeki imar sorunlarının da bir an önce çözüme kavuşturulması için Ataşehir Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin ilçedeki imar sorunun çözümüne yönelik ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar karşılığını veriyor. Bu kapsamda iki mahalle için daha beklenen güzel haber geldi. İBB İmar Komisyonu tarafından dün düzenlenen toplantıda, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde uzun süredir devam eden imar sorunlarının çözümüne yönelik kararlar alındı.

Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahalleleri için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 21 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylanmış ve 16 Mayıs 2024 ile 16 Haziran 2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Askı süresinde yapılan itirazlar, İBB tarafından incelenmiş ve İBB İmar Komisyonu'nun kararıyla ocak ayında sonuçlandırılmıştı. Bu gelişmenin ardından iki mahalle için bir güzel gelişme daha yaşandı. 13 Şubat 2025 tarihinde yapılan toplantı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için de beklenen kararlar alındı.

Yeni onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bölgedeki yapılaşma düzeni modernize edilecek. Plan, özellikle depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanları yaratmayı amaçlarken, ada bazlı dönüşüm modeline de olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra mahallelerdeki donatı alanlarının kamuya kazandırılması ve bölgenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Adıgüzel, karara ilişkin olarak, "İki mahallemizde de uzun yıllardır süregelen imar sorununun çözümüne bir adım daha yaklaşıldı. Diğer mahallelerimizdeki imar sorunların da biran önce çözüme kavuşturulması için Ataşehir Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlam ve sağlıklı konutlarda yaşamalarını sağlayacak düzenlemelerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.