AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında andı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. vefat yıl dönümünde rahmet ve şükranla yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk 86. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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