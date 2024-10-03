Atatürk’e hakaret eden zabıta Tutuklandı - Son Dakika
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Atatürk’e hakaret eden zabıta Tutuklandı

Atatürk’e hakaret eden zabıta Tutuklandı

Savaştepe'de sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden zabıta memuru gözaltına alınarak tutuklandı.

03.10.2024 15:20
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Balıkesir Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk’e hakaret eden zabıta Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Alper Elma:
    neden tutukladiniz yanlış bir karar adam sevmiyor ve sevmek istemiyor nefret edebilir gayet normal 28 61 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Üç gün sonra zabıta amiri yapar ekepe 41 26 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Seversin ,sevmezsin ,devlet büyüklerine saygı duymayı bileceksin . Sen bir baskasının değerlerine saldırır saygılı olmazsan ,kendi değerlerine saldıranın saygılı olmasını beklenmeyeceksin . 49 5 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Allah’a peygambere hakaret edene de aynı hassasiyeti gösterse keşke savcılarımız.. 20 11 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    Peygambere hareket edenleride tutuklayın. 17 8 Yanıtla
  • Ercan Dönmez:
    kişiler kanunla değil sevgi ve saygı ile korunmalı 12 5 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Hayır bir insan namazında niyazında olabilir Padişahları sevebilirsin hiç bir Atatürkçü padişahlara kin gütmemiştir.Ama ben bunların ölmüş biriyle bu kadar uğuraşmalarını anlamıyorum. 11 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hayret nasıl tutuklandı şaşırdım Atatürk kırmızı çizgimizdir 9 4 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ALLAHCC a kitaba peygamberimize kufredenleri neden tutuklamiyorsunuz... neden kanunla koruyorsunuz. neden gercekleri aciklamiyorsunuz. sevmiyoruz zorundamiyiz 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Alper Elma sen de istiyorsun galiba kodesi Savcı sana mı soracak 0 0 Yanıtla
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