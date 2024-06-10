Sarıyer'de yapılan inşaat çalışmaları durdurulması talebiyle eylem yapıldı

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(İSTANBUL)- Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları, Hacıosman Kavşağı'nda 35 yıldır kaba inşaat halde duran binada yeniden başlatılan çalışmaların durdurulması talebiyle eylem yaptı. Atatürk Kent Ormanı (AKO) Gönüllüleri de "Bugün geldiğimiz aşamada topladığımız imzalar sonucu taleplerimizi değerlendiren İBB, belediye meclisinde mevcut alanı turizm alanı olmaktan çıkarıp çocuk park alanına dönüştürmüştür. Başta Sarıyer halkı olarak, bütün orman dostları adına İBB'ye talebimizi dikkate aldığı için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Sarıyer'de Sivil Toplum Kuruluş'larından (STK) iki farklı noktada basın açıklaması yapıldı. İlk açıklamayı Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları yaptı. 35 yıldır Hacıosman'da kaba inşaat halinde bulunan alanda çalışmaların tekrar başlaması üzerine eylem yapıldı. Sarıyer Belediyesi tarafından geçen hafta inşaatın mahkeme kararı ile durdurulmasına rağmen çürük olduğu belirtilen beton yığınından inşaatın tekrar başladığını belirten Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları, şu açıklamayı yaptı:

"Sarıyer ve İBB nezlinde girişimlerde bulunduk"

"Önünde bulunduğumuz, 30 yılı aşkın süredir kaba inşaat olarak durmakta olan bu enkaz, son dönemde, (iddialara göre) uluslararası bir zincir şirket tarafından alındı. İlk etapta önündeki güzelim ağaçları bir gecede kesilip inşaatın yeniden başlaması üzerine, biz Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları olarak hem Sarıyer Belediyesi hem de İBB nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduk. Uzun çabalardan sonra inşaat, mahkeme kararıyla Sarıyer Belediyesi tarafından durduruldu ve bu sürede yapılan işlerin mal sahibi şirket tarafından sökülerek, enkazın eski haline getirilmesi istendi. Biz sökümün değil, yıkımın gerektiğine inansak da bu ilk kazanımı olumlu karşıladık.

"Bir beton tabutun yapılmasına, duyarlı yöre insanlarının desteği ile izin vermeyeceğiz"

Ancak ranttan başka düşüncesi olmayan şirket; İTÜ tarafından verilen 'riskli yapı' raporuna ve yöre halkının protestolarına rağmen mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı alarak yeniden inşaata başladı. Olası bir depremde olabilecek faciayı, diri diri enkaza gömülebilecek yüzlerce insanı hiç düşünmeden. O enkazın, depremde çok hayati rolü olacak ana arterleri bloke edip trafik akışını felç edeceğini umursamadan. Şu anda, elimizdeki bilgiye göre Sariyer Belediyesi'nin bu karara itirazının sonucu beklenmekte. Biz böyle bir beton tabutun yapılmasına, duyarlı yöre insanlarının desteği ile izin vermeyeceğiz. Rant uğruna insan hayatını, doğayı umursamayanlar; hukukun ve hiçbir menfaatı olmadan, zor şartlarda doğayı ve insan hayatını savunan cesur yöre halkının direnişi karşısında durmayacaklardır"

İkinci açıklama ise Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri tarafından yapıldı. Ormanı koruyacak meclis kararı nedeniyle İBB'ye teşekkürlerini ileten gönüllüler, şunları söyledi:

"Ormanlarımız çeşitli sermaye grupları açısından rant alanı olarak görülmekte"

"Ormanımızın merkezi konumu ve çevre bağlantılara yakınlığı ulaşım çeşitliliği ve kolaylığı, alanın çeşitli sermaye grupları açısından rant alanı olarak görülmesine neden olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kent Ormanı'nın yanı başındaki 9 dönümlük araziyi otel ve turizm merkezi yapılmak üzere ihaleye açtı. Söz konusu ihaleyi alan Nişantaşı Üniversitesi'nin bünyesindeki Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) tarafından sosyal tesis yapılması öngörülmüş olup, ihale sonucu gizlenmekteydi. Eylül ayından itibaren verdiğimiz mücadelede imza kampanyaları yaparak, yetkili kurumların önünde basın açıklamaları yaparak taleplerimizi dile getirmiş, doğa yürüyüşleri kuş gözlemi gibi etkinliklerimizle ormanımızın zengin flora ve fauna yapısını İstanbullulara anlatarak AKO'yu savunmaya ve korumaya çağırmıştık. Topladığımız imzalar ile İBB'ye, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bu alanın kamulaştırılması ve ormana yeniden kazandırılması için başvurularda bulunmuştuk.

"İBB'ye teşekkür ediyoruz"

Bugün geldiğimiz aşamada topladığımız imzalar sonucu taleplerimizi değerlendiren İBB, belediye meclisinde mevcut alanı turizm alanı olmaktan çıkarıp çocuk park alanına dönüştürmüştür. Başta Sarıyer halkı olarak, bütün orman dostları adına İBB'ye talebimizi dikkate aldığı için teşekkür ederiz. Aylar boyunca verdiğimiz emeğimiz ve mücadelemiz sonucu İstanbul'daki bir orman alanımızı daha rant alanına çevirmeye çalışanlara karşı koruduk. Ancak bunun bir son olduğunu düşünmüyoruz. 9 dönümlük ihaleye verilen arazinin henüz yasal süreci tamamlanmamıştır. Bu nedenle bu alan içerisinde bulunan üzerine bastığınız beton parçası kırılıp atılana ve ormana yeniden kazandırıldığını görene kadar mücadele edeceğiz. Bundan sonra buradaki değerli orman varlığını, gri balıkçılından sincabına, kara tavuktan orman kartalına kıymetlimiz orman türlerini savunmaya devam edeceğiz"