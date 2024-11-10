Atatürk, Kuşadası'nda Anıldı

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(AYDIN)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Kuşadası'nda törenle anıldı.

Kuşadası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Per. Yarbay İlker Görkem, Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Öztürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Yarbay İlker Görkem ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan anma töreni, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Belediye Başkanı Ömer Günel de yayınladığı mesajada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi.