ATATÜRK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangının müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, anons ve düdüklerle mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?