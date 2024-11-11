Atatürk, Şırnak ve Siirt'te Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Şırnak ve Siirt'te Anıldı

Şırnak ve Siirt'te 10 Kasım'da Atatürk için anma törenleri düzenlendi, saygı duruşu yapıldı.

11.11.2024 00:00
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Şırnak ve Siirt'te 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

ŞIRNAK - Şırnak ve Siirt'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Şırnak'ta çeşitli anma törenleri düzenlendi. Tören, sabah saatlerinde Şırnak Valilik bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Saat 09.05'de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'ta da bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunduğu anma törenleri çeşitli etkinliklerle sürdü.

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, kurum müdürleri katıldı.

Daha sonra Şırnak Şehr-i Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve Garnizon Komutanı ve 3. Komando Tugay Komutan Vekili Tuğgeneral Osman Akyıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Dr. Kemal Kızılkaya il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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