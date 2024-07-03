Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ve atlı cirit ekibi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında Erzurum'un tarihi önemine vurgu yaparak, Erzurum halkının cesaretinin Atatürk'ü daha da güçlendirdiğini belirtti. Törenin ardından Atatürk Evi ziyaret edildi.

03.07.2024 14:05
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'yi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelmesinin, Türk milletinin kurtuluş günü olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarihin her döneminde önemli rol oynadığını belirten Sekmen, "Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması işte tam da bu yüzdendir. Erzurum insanının cesur, kahraman, gözü kara, koruyan ve savunan bir nitelikte oluşu da bundan dolayıdır." dedi.

Sekmen, Erzurum halkının 105 yıl önce emperyalistlere meydan okuduğunu ifade ederek, halkın sergilediği duruşun Atatürk'ü daha çok cesaretlendirdiğini anlattı.

Türk milletinin bağımsızlığının temellerinin o dönem atıldığını kaydeden Sekmen, "Yüce Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele davası, önce kongre salonlarına, ardından meclis kürsülerine ve cephelere taşınarak, millet egemenliğine bağlı, bağımsız yeni bir Türk devletinin temellerini atmıştır. Bu yüzden Erzurum demek, Türkiye Cumhuriyeti demek. Türkiye Cumhuriyeti demek ise Erzurum demektir. Erzurum milli ruh ve iradenin sembolü, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel tarifidir. Öyle ki 'Erzurum'da gördüğüm içtenlik, mertlik, gönülden bağlılık benim memleketi kurtarmak için her türlü özveriyi yapmam konusundaki azim ve gücümü arttırmıştır.' diyen de yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi mehter takımı gösteri yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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