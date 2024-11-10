Atatürk, Van'da Anıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet konağındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği, sinevizyon gösteriminin yapıldığı programa, Kaymakam Yasin Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdi Üçkuyu, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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