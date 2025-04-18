Ateşkes İhtimali Riske Girdi - Son Dakika
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Ateşkes İhtimali Riske Girdi

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları nedeniyle ateşkesin gerçekçi olmadığını belirtti.

18.04.2025 10:28
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MOSKOVA, 18 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik devam eden Ukrayna saldırıları nedeniyle an itibarıyla ateşkesten bahsetmenin gerçekçi olmadığını söyledi.

TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nebenzia perşembe günü, "Enerji altyapısına yönelik kısmi ateşkes önerdik ancak Ukrayna buna uymadı. Bu durumda ateşkesten bahsetmek şu aşamada gerçekçi değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mart'ta Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak 30 gün boyunca enerji altyapısını hedef almamalarını öngören bir öneride bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, öneriye olumlu yanıt vererek orduya buna uyma talimatı vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bir süre sonra enerji tesislerine yönelik saldırıların durmasına yönelik öneriyi destekleyeceklerini belirtti.

Ancak Rusya, Ukrayna güçlerinin Belgorod, Bryansk, Voronej ve diğer bölgelerin de aralarında bulunduğu 15 Rus bölgesindeki enerji altyapısına 18 Mart-16 Nisan arasında saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Saldırılarda FPV tipi insansız hava araçları da dahil olmak üzere çeşitli insansız hava araçları ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Füze Sistemi (HIMARS) gibi topçu sistemleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, bu kısmi ateşkesi duyurulduğu günden bu yana fiilen göz ardı ederek Rus enerji tesislerine düzenlediği saldırılarına hız kesmeden devam ettiğini söylemişti.

Ukrayna tarafı ise Rusya'nın Ukrayna enerji tesislerine saldırılarını düzenlediğini açıklamıştı.

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Kaynak: Xinhua

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