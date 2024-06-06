Atık malzemelerden yapılan salla Van Gölü'nün ortasında konser - Son Dakika
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Atık malzemelerden yapılan salla Van Gölü'nün ortasında konser

Van'da görevli Denizlili öğretmenler, Dünya Çevre Günü'nde plastik kirliliğine dikkat çekmek için atık plastik şişelerden yapılan sal ile Van Gölü'nde mini bir konser verdi. Etkinlik, yerli ve yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördü.

06.06.2024 10:16
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Atık malzemelerden yaptıkları salla Van Gölü'nün ortasında konser verdiler

VAN - Van'da görevli Denizlili öğretmenler, Dünya Çevre Günü'nde plastik kirliliğine dikkat çekmek için farklı etkinliğe imza attı. Atık plastik şişelerden yaptıkları salla Van Gölü'ne açılan öğretmenler, gölün ortasında mini konser verdi.

Dünya Çevre Gününde plastik kirliliğine dikkat çekmek için atık plastik şişeleri toplayan Van Erciş'te görevli Denizli Çallı müzik öğretmeni Hamza Oğul Yayan ve sınıf öğretmeni Acıpayamlı Oğuzhan Yaman ile matematik öğretmeni Furkan Yaşar, tahta parçaları ipler ve koli bantlarını kullanarak atık plastik şişelerden sal yaptı. Plastik şişelerden yaklaşık 2 saatte yapılan sal, yine plastik şişeler ve tahta parçalarından yapılan kürekle birlikte Van Gölüne indirildi. Sala klarneti ile binen Van Erciş'te 3 yıldır müzik öğretmenliği yapan Hamza Oğul Yayan klarnetiyle sevilen 'Belki' ve 'Benim Yerime de Sev' adlı şarkıları Van Gölü'nün ortasında çaldı, meslektaşı Furkan Yaşar da gitarıyla şarkıya eşlik etti.

Van'da görevli Denizlili öğretmenlerin Dünya Çevre Gününde plastik kirliliğine dikkat çekmek için Van Gölü'nde yaptığı etkinlik gölü ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklarla Vanlılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Bilinçsizce doğaya atılan plastik atıkların yok olmasının yüz yılları bulduğunu anlatan öğretmenler, çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara temiz bir doğanın bırakılması için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

"Dikkat çekmek istedik"

Dünya Çevre Gününde plastik atıklara dikkat çekmek için farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Müzik Öğretmeni Hamza Oğul Yayan, "Çevre gününde plastik atıklara dikkat çekmek için 70 atık plastik şişeden sal yaptık. Yaptığımız salla Van Gölü'ne açıldı. Müziğimizi gölün ortasında yaptık. Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Sosyal medyada da etkinliğimiz büyük ilgi gördü" dedi.

İnternet üzerinden yaptıkları etkinliğe çok fazla beğeni geldiğini anlatan sınıf öğretmeni Oğuzhan Yaman ise "Van Gölünde yaptığımız etkinliği sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaştık. Videomuz büyük ilgi gördü. Etkinliğimiz Vanlılar tarafından da çok beğenildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Atık malzemelerden yapılan salla Van Gölü'nün ortasında konser - Son Dakika

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