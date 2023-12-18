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Atıl durumda bulunan okul "köy yaşam merkezi'ne döndü - Son Dakika
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Atıl durumda bulunan okul "köy yaşam merkezi'ne döndü

Atıl durumda bulunan okul "köy yaşam merkezi'ne döndü Amasya'da 100 haneli köyde "köy yaşam merkezi" dikkat çekiyor Amasya'nın Taşova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki 100 haneli yayla köyü Kırkharman köyünde 22 yıldır atıl olan ilkokul binası, "köy yaşam merkezi" haline getirildi.

18.12.2023 - 10:37,
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Atıl durumda bulunan okul "köy yaşam merkezi'ne döndü

Amasya'da 100 haneli köyde "köy yaşam merkezi" dikkat çekiyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki 100 haneli yayla köyü Kırkharman köyünde 22 yıldır atıl olan ilkokul binası, "köy yaşam merkezi" haline getirildi.

2019 yılında Kırkharman Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Naci Özkan'ın öncülüğünde aralarında para toplayan köylüler, tadilatını yaptıkları eski okul binasını 30 kişilik bir sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Bir nevi yaşam merkezine dönüştürülen atıl okul köylülerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini burada yapmalarına olanak tanıyor. Haftanın belirli günlerinde toplanan kadın-erkek, genç yaşlı köylüler, köy yaşam merkezinde birlikte vakit geçiriyor.

Aybüke Öğretmen'i unutmadılar

Programda, Kırkharman köyü halkı hep bir ağızdan PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın sesiyle özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi. Suluova Kaymakamlığı'nın "Bugün Köydeyiz" projesi kapsamında geçmişten geleceğe gönül köprüsü oluşturmak amacıyla, gençleri kırsalda yaşayan vatandaşlarla kaynaştırma, buluşturma ve kültürlerini yaşayarak öğrenmeleri, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının önünde geçmek için organize edilen projede, Suluova ilçesinden gelen Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri kırsalda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek bölgesel benzerlikler ve farklılıkları ortaya çıkardılar.

Kırkharman Köyü Muhtarı Ömer Durmuş, "2019'da göreve başladığımızda ilk olarak okulumuzu faaliyete geçirdik. Eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için köyümüze teşrif ettiler. Geldikleri için teşekkür ederim. Bir tarafta kütüphane ve sinema salonu bir tarafta kuran kursu olarak hizmet veriyor. Gençlerimiz, çocuklarımız girip okuyorlar. Bizim bu okulumuz atıl durumdaydı. Güzelce, köyümüz olarak kullanılır hale getirdik" dedi.

Köy halkından Zehra Ercan ise Ankara'da emekli olduktan köyüne yerleştiğini söyleyerek, "Atıl olan okulumuzu canlandırdık. Sinema salonumuz, kütüphanemiz, kuran kursumuz, el işi yaparak bunları gündeme getiriyoruz. İhtiyarlarımızın köyde göremedikleri sanatları gençlerimiz buraya getirdi. Sayın Valimiz Yılmaz Doruk ve eşi Meral Hanım, selamlarını ilettiler. Geçmişten geleceğe bir gönül köprüsü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Atıl durumda bulunan okul "köy yaşam merkezi\'ne döndü
Kaynak: İHA
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Amasya, Taşova, Son Dakika

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