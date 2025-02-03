Atilla Kurtiş, Nexans'ın Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığına Atandı - Son Dakika
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Atilla Kurtiş, Nexans'ın Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığına Atandı

Atilla Kurtiş, Nexans\'ın Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığına Atandı

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, şirketin Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Başkanı olarak atanarak, üç kıtada 9 fabrikanın liderliğini üstlenecek.

03.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:27
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NEXANS'IN Türkiye, Levant ve Orta Asya'dan sorumlu Genel Müdürü Atilla Kurtiş, şirketin Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Başkanlığı görevine getirildi. Kurtiş, yeni görevinde, üç farklı kıta ve 9 fabrikada yaklaşık 2 bin kişilik bir ekibin liderliğini üstlenecek.

Elektrifikasyon alanında dünya genelinde 41 ülkede 60'tan fazla fabrika ve 28 bin 500 çalışanıyla faaliyet gösteren Nexans, sürdürülebilir enerji çözümleri ve yüksek teknoloji kablolar alanında önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Atilla Kurtiş, yeni dönemde şirketin Orta Doğu ve Afrika operasyonlarına liderlik edecek ve bu bölgedeki 750 milyon Euro'luk iş hacmini yönetecek.

Şirketin global büyüme stratejisinde önemli bir rol oynayan bu atama ile Kurtiş; üç kıtada faaliyet gösteren 9 fabrikanın sorumluluğunu üstlenerek, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Nexans yeni dönemde dünya genelinde 41 ülkeye yayılan operasyonlarını, 14 kişilik Grup İcra Kurulu liderliğinde yürütecek ve bu 14 kişiden biri de Türkiye'den Atilla Kurtiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Nexans, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü çerçevesinde Türkiye'de başlatılan pek çok yatırımı hızlandırmayı planlıyor. Denizli Fabrikası'nın 2030 hedefleri doğrultusunda yılda 900 ton karbon salınımını önleme planı, bu taahhüdün önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. 'Yeşil fabrika' konseptiyle hayata geçirilen projeler sayesinde enerji verimliliği artırılırken, daha az karbon salımı hedefleniyor. Şirketin kendine özgü E3 (Ekonomi, Ekosistem, Ekip Bağlılığı) yönetim modeli de bu dönüşüme rehberlik ediyor.

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Atilla Kurtiş, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alan projeleri Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de devam ettireceklerini belirterek "2007 yılında katıldığım Nexans ailesinde 17'nci yılımın sonunda, ekibimle birlikte elde ettiğimiz başarıları, Orta Doğu ve Afrika'ya taşıyacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Elektrifikasyonun geleceğine yön verme vizyonumuzla, küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız enerji dönüşümünün içinde yer almak, yenilenebilir kaynakları ve sürdürülebilir üretim süreçlerini yaygınlaştırmak benim için stratejik bir öncelik olacak. Yeni dönemde, üç kıtada yer alan, biri yapım aşamasındaki toplam 9 fabrikamızda hem karbon ayak izini düşürmeye hem de inovasyon odaklı çözümlerle müşterilerimize katma değer sunmaya odaklanacağız. Türkiye'de elde ettiğimiz 'En Dijital Fabrika' unvanı ve Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlar, bizi bu bölgelerde de liderliğe taşıyacak önemli dayanaklarımız olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atilla Kurtiş, Nexans'ın Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığına Atandı - Son Dakika

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