Atina'da 23 Nisan Coşkusu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya çocuklar, ebeveynlerilye birlikte katıldı.

Tören, çocukların hep birlikte söylediği İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelesi verdi. Bu bağımsızlık mücadelesinin en önemli noktalarından birisi de halkın sesi olan meclisimizin 105 yıl önce açılmasıydı." diye konuştu.

Erciyes, 23 Nisan'ın Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram olması nedeniyle de önemli olduğunu vurgulayarak, çocuklara, "Türkiye'nin geleceğinin teminatısınız." dedi.

Büyükelçi Erciyes, ardından sözü çocuklara verdi.

Sözü Erciyes'ten devralan Duru Hançer, Atatürk'ün çocuklara hitaben söylediği, "Küçük hanımlar, küçük beyler, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." şeklindeki sözlerini anımsattı.

Ertuğrul Erbil ve Emir Ateş isimli çocuklar ise törene okudukları 23 Nisan şiirleriyle renk kattı.

Daha sonra tüm çocuklar, törenin konuklarından Piyanist Nazlı Hacialioğlu eşliğinde "Sevinin küçükler, övünün büyükler" isimli şarkıyı seslendirdi.

Büyükelçi Erciyes'in koltuğunu devrettiği çocuklar, kısa bir süreliğine de olsa büyükelçi deneyimi yaşarken hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından ise çocuklar yüz boyama ve dans etkinliği ile eğlendi.