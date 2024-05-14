Atina'da Filistin'e Destek Eylemi Düzenlendi - Son Dakika
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Atina'da Filistin'e Destek Eylemi Düzenlendi

Atina\'da Filistin\'e Destek Eylemi Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenci birliklerinin çağrısıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Atina Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, Filistin'e destek veren diğer gruplarla dayanışma gösterdi. Eylemde barış ve dostluk şarkıları söylendi, İsrail'in saldırıları soykırım olarak nitelendirildi. Üniversite binasına dev pankart asıldı, çadırlar kuruldu ve dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. Atina Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ise Filistin halkının zulmünü anlatan bir grafiti çizdi. Eyleme katılanlar, Filistin'e özgürlük ve barış istediklerini vurguladı.

14.05.2024 00:13
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenci birliklerinin çağrısıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

ABD'de başlayan ve Avrupa ülkelerine de yayılan Filistin'e destek gösterileri kapsamında Yunanistan'daki öğrenciler de Atina Üniversitesi önünde toplandı.

Filistin'e destek veren diğer öğrenci gruplarıyla dayanışma göstermek isteyen Yunan öğrenci birlikleri, akşam saatlerinde düzenledikleri eylemde şarkılarla da barış mesajı verdi. Eylem kapsamında düzenlenen konserde barış ve dostluk şarkıları söylendi.

Konser için kurulan sahnede söz alan konuşmacılar da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, bu saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

Atina Üniversitesi'nin ön cephesine ise "Bu soykırım İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) damgasını taşıyor." yazılı dev pankart asıldı.

Eylemde "Filistin'e Özgürlük" sloganlarına Filistin bayrakları eşlik etti.

Tüm gece sürmesi öngörülen eylem için üniversite önüne çadırlar da kuruldu.

Filistin halkına barış getirmesi umuduyla dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Atina Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ise üniversite binası karşısındaki duvara Filistin halkının çektiği zulmü anlatan bir grafiti çizmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Atina Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Andonis Lazos, "Bu grafitiyi Filistin halkına dayanışma göstermek için yapıyoruz. Burada, Yunanistan'daki öğrenciler, tüm diğer ülkelerdeki öğrenciler gibi protesto düzenliyor çünkü İsrail tarafından NATO, AB, Yunanistan hükümeti desteğiyle işlenmekte olan bu suç ve soykırım karşısında sessiz kalamazlar." dedi.

Lazos, Filistin'de annelerinin kucağında ölmüş çocukları, ağlayan annelerin fotoğraflarını gören insanların bu manzara karşısında sessiz kalmasının mümkün olmadığını belirtti.

Eyleme üniversite öğrencisi iki çocuğuyla gelen Katerina Andoniu ise amaçlarının genel olarak Filistin'e özgürlük istemenin dışında halklar için de barış istemek olduğunu kaydetti.

Andoniu, "Zenginlerin, güçlülerin çıkarları için halklar öldürülmesin. Zenginlerin, güçlülerin karı için masum insanların öldürüldüğü savaşa karşı, hepimiz böyle bir mesajla geldik buraya." diye konuştu.

Kaynak: AA

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