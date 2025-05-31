Atina'da Filistin İçin Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin'e destek amacıyla İsrail ve ABD'nin Atina büyükelçiliklerine yürüyüş düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla Atina'da toplanan eylemciler, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Adalet olmadan barış da olmaz" ve "Soykırım dursun" sloganları attı.

Eylemciler, Yunan hükümetinden de tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin'e destek vermesini istedi.

Daha sonra protestocular, İsrail'in Atina Büyükelçiliği yakınlarında ellerindeki kırmızı boyaları yola döktü.