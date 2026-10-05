Atina'da Nauseda ve Miçotakis 2027 AB dönem başkanlığı önceliklerini açıkladı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Atina'da bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Nauseda ve Miçotakis basına açıklamalarda bulundu.

Nauseda görüşmenin en temel konularından birinin Litvanya'nın 2027'nin ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenmesi olduğunu aktararak, "Avrupa güvenlik sorunları ve artan bir belirsizlik ile karşı karşıya. Bu nedenle bizim dönem başkanlığımız Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli yapmaya, rekabet gücünü artırmaya odaklanacak." diye konuştu.

Avrupa ekonomisinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirten Nauseda, Litvanya'nın bir başka önceliğinin ise AB'nin genişleme süreci olacağını kaydetti.

Miçotakis, AB Dönem Başkanlığını 2027'nin ilk yarısında Litvanya'nın, ikinci yarısında ise Yunanistan'ın üstleneceğini anımsatarak, ortak hedefin özgür, demokratik, güçlü, güvenli, müreffeh ve rekabet gücü yüksek bir Avrupa olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın dönem başkanlığında AB'nin savunmasının güçlendirilmesi konusunun ön plana çıkacağını kaydeden Miçotakis, "Hava savunma gücü, insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma gibi konularda işbirliği yapabiliriz." dedi.