Atina Nea Ionia'da kafeterya yangınında bina tahliye edildi, kafeterya tamamen yandı - Son Dakika
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Atina Nea Ionia'da kafeterya yangınında bina tahliye edildi, kafeterya tamamen yandı

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Atina'nın Nea Ionia semtinde bir binanın giriş katındaki kafeteryada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kafeterya tamamen yandı ve binadakiler tahliye edildi; tanıklar patlama sesi duyduklarını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kafeteryada çıkan yangının tüm binaya sıçraması nedeniyle binanın tahliye edildiği belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kafeterya tamamen yandı, binadakiler tahliye edildi.

Olayın tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ifade etti.

Yaklaşık 3 yıl önce aynı kafeteryada silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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