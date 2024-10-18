Atmosfere Elmas Tozu Püskürtülmesiyle Soğuma Sağlanabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atmosfere Elmas Tozu Püskürtülmesiyle Soğuma Sağlanabilir

Bilim insanları, atmosferde yılda 5 milyon ton elmas tozu ile Dünya'nın ısısını 1,6 derece düşürebileceğini belirtti.

18.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, atmosferin stratosfer tabakasına yılda 5 milyon ton elmas tozu püskürtülmesinin Dünya'nın ısısını 1,6 derece düşürebileceğini ve küresel ısınma etkilerinin azaltılabileceğini tespit etti.

Science.org'un haberine göre, araştırmacılar, geçmişte volkanik duman ve parçacıkların atmosferi kaplayarak Dünya'nın soğumasına neden olmasından hareketle, stratosfere püskürtülecek elmas tozunun güneş ışınlarını yansıtarak ısıyı düşürebileceğini düşünüyor.

Küresel ısınmayla mücadele için araştırmalar yapan bilim insanları, okyanuslara demir atmak, uzaya aynalar fırlatmak gibi "jeomühendislik" yoluyla gezegeni soğutmaya yönelik tartışmalı ve hatta fantastik öneriler sundu.

Bu önerilerden biri de "stratosferik aerosol enjeksiyonu" olarak bilinen bir güneş jeomühendisliği yöntemi ve güneşin etkisini azaltmak amacıyla volkanik kış benzeri bir soğutma etkisi yaratmak için stratosfere aerosoller püskürtülmesini öngörüyor.

Tarihte volkanik patlamalar küresel kış meydana getirdi

Tarihte yaşanan volkanik patlamalarla milyonlarca ton kükürt dioksit stratosfere atıldı ve su buharı ile diğer gazlarla reaksiyona giren sülfat aerosoller, güneş ışığını uzaya geri yansıtarak volkanik kışlar oluşturdu. En son 1991'de Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Pinatubo Yanardağı'nın patlaması, Dünya'nın birkaç yıl boyunca 0,5 derece soğumasına yol açtı.

Bilim insanları bu olgudan hareketle atmosfere sülfat aerosolleri püskürtmeyi düşündü ancak yapay kükürt enjeksiyonlarının, daha sonra sülfürik asit yağmurlarına yol açabileceği, ozon tabakasını yok edebileceği, atmosferin alt kısımlarındaki hava ve iklim düzenlerini bozabileceği tespit edildi.

Kükürt gibi zararlı olmayacak, kalsit, elmas ve alüminyum bileşikleri araştırıldı

İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesinden iklim bilimci ve doktora sonrası araştırmacısı Sandro Vattioni ile ekibi, kükürt dioksite seçenek olabilecek diğer maddeleri araştırdı.

Ekip, kalıcı soğuma etkisi için atmosferde daha uzun süre kalabilen, topaklanarak ısıyı hapsetmeyen ve ışınları yansıtabilen diğer küresel parçacıklar bulmaya çalıştı.

Bu amaçla, aerosollerin kimyasını, atmosferde nasıl hareket ettiğini ve ısıya karşı nasıl davrandığını içeren bir "3 boyutlu iklim modeli" oluşturuldu.

Kükürt dioksitin yanı sıra, kireçtaşının ana maddesi olan kalsit, elmas ve alüminyumdan oluşan 7 bileşik üzerinde denemeler yapıldı.

Her bir denemenin bir süper bilgisayarda gerçek zamanlı olarak bir haftadan fazla sürdüğü modelde, her bir bileşiğin etkileri 45 yıllık süreler için değerlendirildi.

3 boyutlu modelleme elmas tozunun Dünya'yı 1,6 derece soğutabileceğini ortaya koydu

Sonuçlar, elmas parçacıklarının radyasyonu yansıtmada en iyi olmasının yanı sıra havada daha uzun süre topaklanmadan kaldığını gösterdi.

Ayrıca elmasın, kükürt gibi asit yağmuru oluşturabilecek reaksiyonlara girmeyen bir bileşen olduğu düşünüldüğünden tercih sebebi olabileceği kaydedildi.

Vattioni, kalıcı etki için her yıl stratosfere 5 milyon ton elmas tozunun fırlatılmasının gerektiğini, bunun da gezegeni 1,6 derece soğutabileceğini belirtti.

Elmas seçeneği kükürte göre 2400 kat daha pahalı, yaklaşık 200 trilyon dolar

Kükürtün, bazı dalga boylarındaki ışığı emerek ısıyı hapsetme eğilimi nedeniyle ikinci en kötü seçenek olduğunu belirten Vattioni, bunun El Nino gibi etki yaratarak iklim düzenlerini bozabileceğini kaydetti.

Öte yandan bazı bilim insanları, 2100 yılına kadar atmosfere her yıl elmas tozu püskürtülmesinin yaklaşık 200 trilyon dolar gerektireceğini, bunun da kükürt dioksit seçeneğinin 2 bin 400 katı maliyet oluşturacağından hareketle sülfür seçeneğinin daha verimli olacağını düşünüyor.

Araştırma "Geophysical Research Letters"da yayımlandı.

Kaynak: AA

İsviçre, Sağlık, Güncel, Çevre, Güneş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atmosfere Elmas Tozu Püskürtülmesiyle Soğuma Sağlanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Atmosfere Elmas Tozu Püskürtülmesiyle Soğuma Sağlanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.