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Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) 8. Altın Acil ödülleri, bilime katkı sunanlara verildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 20. Ulusal Acil Tıp Kongresi kapsamında düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından bilim insanları katıldı.

Daha önce Gazi Yaşargil, Aziz Sancar, Prof. Dr. Lewis R. Goldfrank, Prof. Dr. Paul Kivela, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Josep Burugada, Prof. Dr. Amin Antonie Kazzı'ya gibi önemli bilim insanlarına verilen ödüler, bu yıl da sahiplerini buldu.

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, 8. Altın Acil ödüllerini Prof. Dr. Jhon Ma ve Prof. Dr. Yosuke Matsumuro'ya verdi.