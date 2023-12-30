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ATUDER Uluslararası Ödülleri Bilim İnsanlarına Verildi - Son Dakika
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ATUDER Uluslararası Ödülleri Bilim İnsanlarına Verildi

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) uluslararası ödülleri, bilime katkı sunan bilim insanlarına verildi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından bilim insanlarının katıldığı ödül töreni, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlendi. Ödüller arasında yılın yöneticisi ödülü ve hayat boyu başarı ödülleri de bulunuyor. Uluslararası ödüller ise Altın Acil Ödülü, Liderlik Ödülleri ve WACEM Altın Plaket olarak belirlendi.

ATUDER Uluslararası Ödülleri Bilim İnsanlarına Verildi
30.12.2023 - 20:17,
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Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) uluslararası ödülleri bilime katkı sunan bilim insanlarına verildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından bilim insanları katıldı.

Daha önce Gazi Yaşargil, Aziz Sancar gibi önemli bilim insanlarına verilen ödüler, Cumhuriyetin 100. yılında sahiplerini buldu.

Yılın yöneticisi ödülü Mustafa Hulusi Sarıcalioğlu'na, "Hayat Boyu Başarı Ödülleri" ise Prof. Dr. Turan Aslan, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Prof. Dr. Figen Coşkun'a verildi.

Uluslararası ödüllerde "Altın Acil Ödülü" Prof. Dr. Amin Kazzi (Lübnan) ve Prof. Dr. Sagar Galwankar'a (ABD), "Liderlik Ödülleri" Aruna Munasinghe (Sri Lanka) Lisa Moreno Walton (ABD), Hassan Al Thani (Katar), Fatimah Lateef'e (Singapur), "WACEM Altın Plaket" ise Prof. Dr. Başer Cander'e verildi.

Kaynak: AA
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Acil Tıp Uzmanları Derneği, Antalya, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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