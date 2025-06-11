Avcılar\'da Beton Blok Düşmesi Korkuttu

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın 3'üncü katından beton blok düştü. Düşen beton bloklar yan binanın bahçe duvarına zarar verdi. Önlem alınmadığını anlatan mahalle sakinlerinden Yasemin Kartal beton blokun düşmesi sırasında korku yaşadı.Beton blokun Kartal'ın birkaç metre gerisine düştüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ekipler yıkım için binada çalışmaya başladı. Bu sırada binanın hemen yanındaki diğer binanın duvarının üzerine üçüncü kattan beton blok düştü. Duvar zarar görürken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BİRKAÇ METRE GERİSİNE DÜŞTÜ

Ekiplerin incelemelerinin ardından yan binada oturan Yasemin Kartal röportaj verdiği sırada, yan binanın üçüncü katından bahçeye beton bloklar düştü.Kartal gazetecilerle konuştuğu sırada düşen beton blokların neden olduğu kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay sırasında korku yaşayan Kartal, röportajı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.