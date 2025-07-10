Avcılar\'da Kargaşa: Kavga ve Yardım Çağrısı

AVCILAR'da iki mahallede çıkan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ispartakule'de otomobilden inerek kavga eden iki kişinin yanındaki kadın kavgayı ayıramayınca yoldan geçen motosikletlileri durdurarak yardım istedi.

İlk olay, Mustafa Kemal Paşa Lale Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen nedenle iki grup arasındaki kavgaya kadınlar da karıştı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırırken ihbar üzerine gelen polis de tarafları sakinleştirdi.

MOTOSİKLETLİLERİ DURDURDU

Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de de gece geç saatlerde bir otomobilden inen iki kişi kavga etmeye başladı. Hemen yakındaki bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde; araçta bulunan kadın da bu kişileri ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıramayan kadın o sırada motosikletle geçen iki kişinin önüne geçerek tanıdığı iki kişiyi ayırmalarını istedi. Duran motosikletten inen iki kişi tarafları ayırırken, bir kişi otomobili yumrukladı. Kavgaya tanık olan ve ayırmak için büyük çaba harcayan kadın daha sonra yere yığıldı. Taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.