AVCILAR, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak yoldan geçen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, D-100'de trafik oluştu.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FFH 539 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu. Savrulan otomobil, aynı yönde giden 34 EBT 595 plakalı otomobile çarptı. Kazada, direğe çarpan otomobilde bulunan Serhat Elçi, Emine Alp, Doğanay Kara ve Arzu Baran yaralandı. Yaralılar, sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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