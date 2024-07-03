Avrupa Borsaları Seçim Öncesi Yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Seçim Öncesi Yükseldi

Avrupa borsaları, Fransa ve İngiltere'de yapılacak seçimler öncesinde hafta ortasında önemli şekilde değer kazanarak günü yükselişle kapattı. Kamu hizmetleri ve teknoloji şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, çoğu sektör pozitif bölgede yer aldı. Avro/dolar paritesi de artış gösterdi. Seçimlerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasaların odağında yer aldı. Analistler, Powell'ın iş gücü piyasasına ilişkin yorumları ve faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yatırımcıların Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Pay piyasalarında ise siyasi belirsizlikler ve mevsimsel piyasa zayıflığı etkili oldu.

03.07.2024 20:17
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Avrupa borsaları, Fransa ve İngiltere'de yapılacak seçimler öncesinde hafta ortasında önemli şekilde değer kazanarak günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,74 artışla 514,67 puana çıktı. Kamu hizmetleri şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,38 ve teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 1,62 değer kazanırken, çoğu sektör pozitif bölgede yer aldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 8.171,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16 yükselerek 18.274,53 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 artarak 7.632,08 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,29 artışla 33.844,9 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,45 artarak 1,079 seviyelerinden işlem gördü.

Hafta ortasında piyasaların odağında, Fransa ve İngiltere'de bu hafta yapılacak seçimlerin yanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı açıklamalar vardı.

Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirmişti.

Analistler, Powell'ın özellikle soğuyan iş gücü piyasasına ilişkin yorumları ve ilk faiz indiriminin çok geç gelmesi risklerine işaret ettiği açıklamaları göz önüne alındığında yatırımcıların Fed'in eylül ayında ilk faiz hamlesi beklentilerini artırdığını belirtti.

İngiltere'de genel seçimler 4 Temmuz'da yapılacak. Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından gidilen erken genel seçimlerde aşırı sağın güçlendiği ilk turun ardından ikinci tur 7 Temmuz'da düzenlenecek.

Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turuna ilişkin siyasi belirsizliklere ve yaz aylarında olası bir mevsimsel piyasa zayıflığına işaret eden analistler, pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu ve fiyat hareketlerinin daha düzensiz hale geldiğini ifade etti.

Şirket haberlerinde, Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri, İtalyan hükümetinden 20 milyar avroluk sipariş beklentisinin ardından bugün yüzde 4,82 değer kazandı.

İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun hisseleri ise İtalya'nın kara kuvvetlerini güçlendirmek için tank siparişi vereceği Rheinmetall ile ortak şirket kuracağına yönelik haberlerin ardından günü yüzde 3,85 değer kazanarak kapattı.

Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA'nın hisselerinin bir kısmını satın almasını içeren anlaşmaya onay vermesinin ardından Lufthansa hisseleri yüzde 3,10 yükseldi.

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, lojistik firması DB Schenker ile satış görüşmelerinden çekilmesinin ardından hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Almanya, Fransa, Eylül, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Seçim Öncesi Yükseldi - Son Dakika

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