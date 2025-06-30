Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife ihtilaflarında bir anlaşma öncesi "bekle ve gör" yaklaşımıyla haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 değer kaybıyla 541,37 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 8.760,96 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 7.665,91 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 23.990,61 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 39.792,22 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1,176 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılardan tarife anlaşması öncesi bekle gör yaklaşımı

Avrupa borsalarında ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağına yönelik beklentilerin artmasıyla gün içinde karışık seyir öne çıkarken, ABD ile AB arasındaki anlaşmaya ilişkin nihai sonuçların halen açıklanmaması yatırımcıları "bekle ve gör" yaklaşımına itti.

Cuma günü, tarife anlaşmazlığında ekonomik açıdan zarar verici tırmanıştan kaçınmak için 9 Temmuz'dan önce bir anlaşmaya varılabileceği haberleri Avrupa basınında yer alırken, Fransa, AB için "kötü bir anlaşma" yerine daha sonraki bir tarihte iyi bir anlaşmayı tercih edeceğini açıkladı.

Bayer hissesi düşüşte

Şirket hisselerinde Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'nin hisseleri, ABD'deki glifosat anlaşmazlığına ilişkin haberler nedeniyle yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Verilerde ise Almanya'da mayısta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonda sürekli yukarı veya sürekli aşağı yönlü dalgalanmalara karşı stratejisini değiştiriyor.

ECB, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin sonuçlarını açıklayarak, para politikası stratejisini değiştirirken, yüzde 2 olan enflasyon hedefini korudu.

ECB'nin yeni beş yıllık stratejisinde, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceği taahhüt edildi.