BRÜKSEL, 19 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Hidrojen Haftası'nda bir sergiye katılan insanlar, 18 Kasım 2024.
Avrupa Birliği'nin hidrojen sektörüne yönelik politika konferansı ve iş forumu olan Avrupa Hidrojen Haftası, pazartesi günü Brüksel'de başladı. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Avrupa Hidrojen Haftası Brüksel'de Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?