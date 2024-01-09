Avrupa Komisyonu, Fransa ve Almanya\'nın devlet yardımı planlarını onayladı

BRÜKSEL, 9 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü net sıfır karbon ekonomisine dönüşümü ilerletme çalışmaları kapsamında Fransa ve Almanya'nın devlet yardımı planlarını onayladı.

Fransa'nın toplam 2,9 milyar euro (yaklaşık 3,18 milyar ABD doları) tutarındaki devlet yardımı yatırımı; güneş panelleri, bataryalar, rüzgar türbinleri ve ısı pompalarının yanı sıra bu ürünler için gerekli kilit önemdeki bileşen ve kritik malzemelerin üretimine yatırımda bulunmak isteyen şirketleri destekleyecek vergi indirimlerinin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Almanya'nın 902 milyon euro tutarındaki yardımı ise Heide kentinde elektrikli araç bataryaları üretimine odaklanacak bir tesis kurmayı planlayan İsveçli batarya üreticisi Northvolt'a tahsis edildi.

Komisyon'a göre bu tesiste üretim 2026 yılında başlarken tam kapasiteye 2029 yılında ulaşılması bekleniyor.

Komisyonun Rekabet Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Northvolt, söz konusu yardım sayesinde elektrikli araç batarya hücrelerinin ABD yerine Avrupa'da üretilmesi için bir giga fabrikaya yatırım yapacak" dedi.