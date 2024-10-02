Avrupa Liderlerinden Xi Jinping'e Kutlama Mesajları

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Avrupa ülkelerinin liderleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in küresel kalkınmaya örnek teşkil edip küresel kalkınma sürecine ivme kazandırdığını belirterek, Xi'nin önerdiği insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kavramı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve üç küresel inisiyatifin daha adil, eşitlikçi ve ilerici bir dünya inşasını desteklediğini söyledi. Vucic, yeni dönemde ortak geleceğe sahip Sırbistan-Çin topluluğunu ortaklaşa inşa için Çin'le çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ise Çin'in uluslararası platformda önemli bir güç haline geldiğini kaydederek, Çin'in ortağı olmaya devam etmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya ve ortak kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier de Çin'in iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla aktif şekilde mücadele ettiğini hatırlatarak, bu çerçevede yakın ve tatbiki ikili işbirliği yapmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Steinmeier, Almanya-Çin ilişkilerinin güçlenip derinleşmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, binlerce yıllık geçmişe sahip iki kadim medeniyet olarak İtalya ve Çin'in, derin stratejik deneyimleri sayesinde uluslararası toplumdaki gerginliklerin azaltılması ve çatışmaların üstesinden gelinmesine katkıda bulunabileceğini belirtti. Mattarella, Çin ile tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin gelişmesini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ise İsviçre ile Çin arasındaki yenilikçi stratejik ortaklığının derin ve istikrarlı olduğunu belirterek, iki ülkenin gelecekte ikili ve çok taraflı düzeylerde işbirliğini artırmaya devam etmesi temennisinde bulundu.