Avrupa, UCM'ye Destek Verdi - Son Dakika
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Avrupa, UCM'ye Destek Verdi

06.06.2025 14:06
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ABD'nin UCM hakimlerine yönelik yaptırımlarını Avrupa ülkeleri kınadı ve mahkemeye destek sundu.

Avrupa ülkeleri, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) itirazları ele alan Temyiz Dairesindeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararının ardından Mahkemeye desteğini bildirdi.

Avrupa'daki birçok ülke, Washington yönetiminin yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Komisyon, Uluslararası Ceza Mahkemesini ve yetkililerini tamamen desteklemektedir." ifadesini kullandı.

UCM'nin dünyanın en ağır suçlarının faillerinden hesap sorduğunu belirten von der Leyen, Mahkemenin baskı olmaksızın özgürce hareket edebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, her zaman küresel adaletten ve uluslararası hukuka saygı duymaktan yana olacaklarını vurguladı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik yeni yaptırımları onaylamıyor. Bağımsız uluslararası mahkemeler, engellenmeden çalışmalarını yürütebilmeli. Mahkemenin arkasında kararlılıkla duruyoruz." görüşünü paylaştı.

Veldkamp, "125 üye devletten biri ve ev sahibi ülke olarak, mahkemenin mümkün olduğunca engelsiz işlev görebilmesini sağlama konusunda tamamen kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya, ABD'nin UCM hakimlerine yaptırım kararını şiddetle kınadı

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Sloven hakim Beti Hohler de dahil Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yaptırım uygulama kararını şiddetle kınıyorum. Bu hareket, son derece rahatsız edici ve kabul edilemezdir." görüşünü paylaştı.

Musar, hiçbir ülkenin, adalet ve hukukun üstünlüğüne hizmet edenlere tehditte bulunmaması ya da cezalandırmaması gerektiğini vurguladı.

UCM'nin insanlığı ilgilendiren en ciddi suçları kovuşturmak üzere uluslararası toplum tarafından kurulmuş bağımsız bir yargı kurumu olduğunu belirten Musar, bu Mahkemenin hakimlerini zan altında bırakmanın, hesap verebilirlik ve adalet fikrine yönelik bir "saldırı" olduğunu kaydetti.

Musar, Slovenya'nın UCM'nin bağımsızlığını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak "ABD'nin bu kararı, uluslararası hukukun ölümü anlamına gelmemektedir. Aksine, bu durum sadece onu koruma kararlılığımızı güçlendirir çünkü uluslararası hukuka saygı, Slovenya'nın dış politikasının merkezinde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Slovenya, ABD hükümetinin Slovenya'dan bir hakim de dahil olmak üzere UCM'nin 4 hakimine yönelik açıklanan yaptırımlarından üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Slovenya, yargı kurumlarına yönelik baskıyı ve yargı faaliyetlerine müdahaleyi reddediyor ve mahkemelerin hukuk ve adalet çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Mevcut durumda vatandaşımız olan hakimi görevini yerine getirmesinde destekleyeceğiz. Bir AB üyesi devlet vatandaşının yaptırım listesine dahil edilmesi nedeniyle Slovenya, (AB düzeyinde yaptırımların uygulanmasını engelleyen) yasanın derhal devreye girmesini önerecek."

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin, 4 UCM hakimi hakkındaki yaptırım kararından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin, uluslararası suçların cezasız kalmaması için yürüttüğü çalışmalar baltalanmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Finlandiya

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırım kararından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, UCM'nin görevini korkmadan yerine getirebilmesinin gerektiğine işaret edilerek, Mahkemenin yargı ve kovuşturma bağımsızlığının önemi vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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